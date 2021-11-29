  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar! Avukat Feyza Altun, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etti
Gündem

Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar! Avukat Feyza Altun, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etti

7 yaşından 12 yaşına kadar N.Ç adındaki bir akrabasının tacizine uğradığını iddia ederek bir itirafta bulunan CHP'ye yakın Avukat Feyza Altun, şimdi de takipçi listesinde bulunan kişilerin, kendisine gönderdiği "taciz" iddialarını ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:42:00 -
Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar! Avukat Feyza Altun, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etti

 Yeniakit.com.tr 

Avukat Feyza Altun, Instagram hesabına takipçilerinden gelen "tacize uğradım" mesajlarını ifşa etti. 

Altun, 24 Haziran'da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 7 yaşından 12 yaşına kadar bir akrabası tarafından tacize uğradığını söylemişti. Feyza Altın, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında itiraf edip 'Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin' dediğinde deliye dönmüştüm."

Feyza Altun, şimdi de sosyal medyadaki takipçilerinden kendisine gönderildiğini iddia ettiği bazı mesajları Instagram hesabından paylaştı. 

Yaptığı paylaşımların, kime nasıl bir fayda sağlayacağı anlaşılamayan Altun'un ifşa ettiği 'taciz' mesajları:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”
Siyaset

“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde önerilen “4+4+4 asla devam etmemeli” maddesine AK Parti Grup Başkanv..
O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti
Dünya

O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti

Etiyopya'nın Afar bölgesinin Şifra şehrini Tigraylara karşı savunmasını büyük bir zafer olarak sunması olay oldu.
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı
Ekonomi

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirterek "Merkez Bankası ne d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay