Sazcı, cazcı kesimin mahallesinde iğrenç itiraflar! Avukat Feyza Altun, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etti

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Avukat Feyza Altun, Instagram hesabına takipçilerinden gelen "tacize uğradım" mesajlarını ifşa etti.

Altun, 24 Haziran'da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 7 yaşından 12 yaşına kadar bir akrabası tarafından tacize uğradığını söylemişti. Feyza Altın, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni çocukken istismar eden akrabam N.Ç. (Ne zaman adımı açıkça yazacak diye uykuların kaçsın çünkü yazacağım). Ses kaydında itiraf edip 'Ben çocuktum (19) cahildim ama sen (7) de beni severdin' dediğinde deliye dönmüştüm."

Feyza Altun, şimdi de sosyal medyadaki takipçilerinden kendisine gönderildiğini iddia ettiği bazı mesajları Instagram hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımların, kime nasıl bir fayda sağlayacağı anlaşılamayan Altun'un ifşa ettiği 'taciz' mesajları: