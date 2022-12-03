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Gündem Sayan'dan CHP'ye zor soru: İthal edilen mazot 25 lira, Allah'ın suyunu 28 liraya satıyorsun
Gündem

Sayan'dan CHP'ye zor soru: İthal edilen mazot 25 lira, Allah'ın suyunu 28 liraya satıyorsun

CHP'nin samimiyetsizliğini Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber canlı yayınında orta koydu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:56:00 -

A Haber canlı yayınında CHP'yi eleştiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Sen suyu 28 liraya veriyorsun. Dışardan gelen 25 liralık mazotu ucuzlatacağını söylüyorsun. Ben suyu 1 liraya satıyorum Ağrıda sen de düşür hadi 6 ayda bedava olan suyu 8'e indir bu işi yap." diyerek tepki gösterdi.

Sayan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün Biden'dan emir alan Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğim, yoksa Biden'a posta koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı istiyoruz. Bu seçim genel anlamda Türkiye'nin önünü açan varlığını düşüncesini koruyan düşünceye oy vereceğiz. Biz bayrağın en güzel yerde dalgalanacağı yeri ve başımızda kim olacak onu seçeceğiz.

"Sen suyu 28 liraya veriyorsun"

Biz daha önce Dervişleri gördük. Emeklilere maaş ödeyemiyorduk. Çanakkale'de donanmaya kafa atanların torunlarını bin lira ile mi kandıracak. Anadolu insanının vatan sevgisi limitsizdir. Sen suyu 28 liraya veriyorsun. Dışardan gelen 25 liralık mazotu ucuzlatacağını söylüyorsun. Ben suyu 1 liraya satıyorum Ağrıda sen de düşür hadi 6 ayda bedava olan suyu 8'e indir bu işi yap.

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