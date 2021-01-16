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Gündem Savunma sanayindeki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Evinden 5 milyon euro çıkan eski proje müdürü tutuklandı
Gündem

Savunma sanayindeki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Evinden 5 milyon euro çıkan eski proje müdürü tutuklandı

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın düzenlediği operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesine ilişkin, evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 10:25:00 - 2021-01-16 10:36:07
Savunma sanayindeki casusluk operasyonunda flaş gelişme! Evinden 5 milyon euro çıkan eski proje müdürü tutuklandı

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırdığı tespit edilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesine ilişkin, evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdı. Bu yöntemle belirlenen kriterleri öğrenen şirketler, ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladı. İhale bilgilerini sızdırarak vurgun yaptığı belirlenen Özbilgin ile birlikte yabancı firma temsilciliği yapan şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Evinde 5 milyon euro bulundu

Savunma Sanayii Başkanlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 Milyon Euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Eski müdür tutuklandı

Yakalanarak gözaltına alınan eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özbilgin, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Akın, Özlük ve Durmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken haklarında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Kaynak: Sabah

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