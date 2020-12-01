Savunma sanayinde kritik iş birliği! İmzalar atıldı
Türkiye ve Zambiya Cumhuriyeti arasında Savunma Sanayii İş birliği anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Zambiya ve Türkiye arasında "Savunma Sanayii İş birliği Anlaşması" imzalandığını açıkladı.
Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Zambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Davies CHAMA ve beraberindeki heyetle video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede iki ülke arasında Savunma Sanayii İş birliği Anlaşmasını imzaladık." dedi.