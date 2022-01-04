Savunma sanayiinde atılım devam ediyor

Akit Ekonomi

Her alanda atılıma geçen Türkiye, savunma sanayiinde de büyük ilerleme kat etti. Ülke, 2021’de yeni projeler ve ürünlerle dikkat çekti. Geçen sene savunma sanayiinde yapılan hamlelerden öne çıkanlar şöyle:

Teslimatlar yapıldı

Akıncı TİHA ve Aksungur SİHA’nın teslimatı yapıldı. Bunun yanı sıra Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA ve KARGU İHA teslimatı devam etti.

Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA projesi başlatıldı, Muharip İnsansız Uçak Sistemi’nin (MİUS) kavramsal tasarımı bitirildi. Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde sistem gereksinimleri fazı tamamlandı, alt sistem sözleşmeleri imzalandı.

2021’e Gökbey Helikopteri de damgasını vurdu. Gökbey’in 3’üncü prototipinin ilk uçuşu başarıyla icra edildi. Atak Faz-2 Helikopter teslimatlarına devam edildi. Retrofiti yapılan ilk A400M Uçağı teslim edildi.

Yeni sayfa

7 adet F-16 Blok-30 uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sunuldu. Meltem-3 Projesi kapsamında 3 adet daha P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na verildi. Ayrıca modernizasyonu tamamlanan ve test uçuşları gerçekleşen 3 adet C-130E/B uçağı daha teslim edildi.

Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU’nun mühimmatlı test atışı başarıyla noktalandı. Öte yandan Mühimmat Bırakan İHA BOYGA’nın testlerine start verildi.

Geçen yıl Türkiye’nin uzay yolculuğunda da aşama alındı. GÖKTÜRK-1 Projesi sözleşmesi imzalandı. Sonda Roket Sistemi test edildi.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A+ tüm unsurlarıyla teslim edildi. Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar O+’nın kabul faaliyetleri tamamlandı.

Tam isabet

Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemi SİPER’in test atışları yapıldı. İlk milli gemisavar füzesi ATMACA envantere girmeye hazır hale geldi. GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.

Portatif hava savunma sistemi SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı test atışı gerçekleştirdi. ŞİMŞEK hedef uçağı, GPS güdümlü otonom uçarak uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.

AKYA envantere girdi

AKYA eğitim torpidosu ilk kez envantere girdi. Türkiye için son derece kritik olan deniz topu da vitrine çıktı. 76/62 mm Milli Deniz Topunun ilk test atışları başarıyla tamamlandı.

Lazer Güdümlü Mini Füze METE’nin testlerine de başlandı. 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin ilk teslimatları yapıldı. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bomba atar TG40-BA geliştirildi.

Dünyada sadece iki ülke ordusu için üretilen 60’lı Yüksek Kapasiteli Şarjör teslimatı gerçekleştirildi. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projesi kapsamında üretilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin orduya teslimatları sürdü.

Gerekli adımlar atıldı

MAM-T, MAM-L, MAM-C akıllı mühimmatlarının yanı sıra OMTAS, UMTAS, L-UMTAS tanksavar füzelerinin teslimatları devam etti. Aynı zamanda Denizaltı Savunma Harbi (DSH) roketlerinin teslimatında da gerekli adımlar atıldı.

Lojistik Destek Gemisi Projesi’nde önemli bir evreye geçildi. Projede ilk gemi TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine girdi.

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde torpido kovanlarının yer aldığı Section 50 yerli ve milli üretimle Gölcük Tersane Komutanlığı’na teslim edildi. Kontrol botlarının teslimatları sürerken, Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ’ın seri üretimine başlandı. ALBATROS Sürü İDA Projesi’nde ise testlere devam edildi.

İKA dönemi

Karacılar için de 2021 verimli geçti. Hafif ve orta sınıf insansız kara aracı (İKA) teslimatları yapıldı. Ağır Sınıf İKA projesi başlatıldı.

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Aracı envantere dahil oldu. Leopard 2A4 modernizasyonunda zırh paketinin tanklara entegrasyonuna devam edildi. Fırat M60T modernizasyonunda PULAT Aktif Koruma Sistemi’nin tanklara entegrasyonu tamamlandı.

Son sürat

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın mayın ve balistik testleri noktalandı. Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında KAPLAN ve PARS araçlarının teslimatlarına devam edildi.

PARS 6x6 MKKA Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine start verildi. Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi çerçevesinde üretimi tamamlanan ön prototip ZMA üzerinde sürüş ve atış testleri başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK teslim edildi. Yerli ve milli SİHA’ların CATS kameralarının teslimatlarına devam edildi.

Komuta Kontrol Sistemlerinin denizaltılara entegrasyonu sürdü. Milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi’nin (IFF Mod-5) F-16 uçaklarına entegreleri planlanan program kapsamında devam etti. Modüler Üs Bölgeleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin kurulumları sürdü.

UTKU çalıştırıldı

Yeni nesil hafif zırhlı araçlar ve Fırtına Obüsü için geliştirilen bin beygir gücündeki ilk motor ile ilk çapraz tahrikli transmisyon UTKU çalıştırıldı.

Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen bin 500 beygir gücündeki ilk motor olan BATU’nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Yeni Turbojet Motor Projesi ARAT’ın sözleşmesi imzalandı.

8x8, 6x6 ve 4x4 tekerlekli araçlarda kullanılmak üzere modüler olarak planlanan hibrit tahrik sistemi geliştirme projesi başlatıldı.

Sözleşme üstüne sözleşme

İhracatta başarıdan başarıya koşuldu. Bayraktar TB2’lerin Polonya’ya satışını kapsayan sözleşme imzalandı. Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek konuma geldi.

Uzay alanında ilk ihracat olacak Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu ARSAT-SG1’in Arjantin’e ihracı için sözleşme paraflandı.

Nijer, Kenya, Etiyopya, Cibuti, Fas, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Moğolistan ve Kırgızistan’a da ürün gönderildi. Bu yıl Türkiye, savunma sanayii ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını 170’e çıkardı. Savunma sanayiinde ihraç edilen ürün çeşidi ise 2021 yılı sonu itibariyle 228’e yükseldi.