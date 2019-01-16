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Savunma sanayii Türkiye’nin gururu

Millî imkânlarla üretilen ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılarken, birçok ülkenin askeri ihtiyaçlarına da cevap veriyor. 2002’de sadece 60 milyon dolar olan savunma ihracatı, 2019 yılına gelindiğinde 1,74 milyar doları aştı. 2002 yılından, 2018 yılına kadar en yüksek dış satım rakamı da bu sektörde yaşanmış oldu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:04

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye 2002 yılından bu yana yerli ve milli silahlanmada büyük atılımlar gerçekleştirdi.

2000’li yılların başında savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağımlı olan Türkiye, 2018 yılında bu oranı yüzde 35’lere çekmeyi başardı. Ürettiği yerli silahlarla hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılayan savunma devleri, bir yandan da birçok ülkenin askeri ihtiyaçlarına da cevap verecek hale geldi. 2002’de yüzde 20 civarında olan savunma sanayindeki yerlilik oranı, 2018’de yüzde 68’lere kadar yükseldi.

Türkiye hem üretiyor hem satıyor

15 yıl önce Türkiye silahlarının birçoğunu sözde müttefiki ABD’den alan Türkiye artık, kendi silahlarını üretiyor. En son Amerika’nın, Türkiye’nin DAEŞ’e karşı yaptığı operasyonda Patriot sistemlerini geri çekmesiyle Türkiye’nin savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla hem terör örgütlerine karşı başarısı arttı, hem de ekonomik anlamda büyük kazanımlar elde etti. ASELSAN, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TAI), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (OTOGAR) ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI)’nin özverili çalışmaları ve geliştirdikleri silahlarla Türkiye savunma sanayisinde dünya devleri arasında girdi. Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik en son gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla üstün başarı ve performans gösteren silahlar diğer ülkelerinde gözdesi haline geldi.

Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği silahlar

Tekerlekli Zırhlı Araç: Türkiye'nin ürettiği tekerlekli zırhlı araçlar artık Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn ordularının da, görev yapıyor.

Yüksek Süratli Botlar: Türk tersanelerinde üretilen botlar, Malezya’dan Gürcistan’a, Mısır’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Katar’dan Pakistan’a kadar farklı ülkelerin kıta sahanlığını koruyor.

Karakol Botu: Türkiye’nin ürettiği karakol botu Türkmenistan Ordusu’nda da görev yapıyor.

Uçuş Simülatörü: Havacılık eğitimde kullanılan uçuş simülatörü Güney Kore ve Pakistan tarafından kullanılıyor.

122 mm Roket (Cirit):Roketsan tarafından üretilen ve dünyanın en gelişmiş füzelerinden olan Cirit roketi Birleşik Arap Emirlikleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve dünyanın en güçlü 122 mm topçu roket sistemi kabul edilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, “ordu araçları” kategorisinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Mini İnsansız Hava Aracı: İnsansız hava araçları konusunda hızlı bir atılım yapan ve kısa bir süre sonra ANKA’nın silahlısını da üretmeye çalışan Türkiye, mini insansız hava araçlarını Katar’a sattı. Ayrıca Bayraktar TB2 Silahlı İHA’da geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya satıldı.

Denizde İkmal Tankeri: Pakistan Ordusu, Türkiye’nin ürettiği yakıt ikmal tankerini kullanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:04
  1. Ankara
  2. yerli ve milli silahlanma
  3. savunma sanayii
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  5. ABD
  6. DAEŞ
  7. ASELSAN
  8. TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TAI)
  9. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
  10. Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş (OTOGAR)
  11. TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş (TEI)
  12. Türkiye savunma sanayisi
  13. PKK/YPG
  14. Fırat Kalkanı
  15. Zeytin Dalı harekatı
  16. Türkmenistan Ordusu
  17. tekerlekli zırhlı araçlar
  18. Cezayir
  19. Azerbaycan
  20. Bahreyn
  21. Roketsan
  22. Cirit
  23. Birleşik Arap Emirlikleri
  24. Jobaria Çok Kundaklı Lançer
  25. Guinness Rekorlar Kitabı
  26. ordu araçları
  27. Mini İnsansız Hava Aracı:
  28. ANKA
  29. Bayraktar TB2 Silahlı İHA

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