  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı
Aktüel

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 17:43:00 -
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Kararnamede değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..
Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı
Dünya

Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğu bölgesinde Fransız askerlerine bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay