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Savcılık düğmeye bastı! 20'den fazla gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 14 şehirde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

08 Ocak 2019 Salı 10:24
Savcılık düğmeye bastı! 20'den fazla gözaltı kararı

Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:24
  1. Yalova
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Niğde
  5. Muğla
  6. Kahramanmaraş
  7. Kocaeli
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Isparta
  11. Giresun
  12. Çankırı
  13. Bingöl
  14. Ankara
  15. Fetullah Gülen
  16. FETÖ
  17. PDY
  18. gözaltı

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