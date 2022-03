Savcı Sayan'dan Özgür Demirtaş'a unutamayacağı cevap! 'Klavye devrimcisi'

Yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayına özel başlattığı yardım kampanyasına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşdı. Başkan Sayan, " 'Ramazan'da evime et alamıyorum, alacak durumda değilim' diyen her aileye günde 2 kilo et bizden." dedi.

Herkesi kendisi gibi sanıyor!

12 Ağustos'ta, "Bir daha Twitter hesabımdan gündeme ilişkin açıklama yapmayacağım." deyip, sözünü defalarca yiyecek kadar güvenilmez olan Özgür Demirtaş, Savcı Sayan'ı kendisi ile karıştırıp, "Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E’sinden anlamamak böyle oluyor demek." ifadelerini kullandı.

'Klavye devrimcisi'

Ramazan ayının yardımlaşma kültüründen bihaber Demirtaş, bu kez yanlış kişiyi hedef alarak ekonomik kriz çığırtkanlığı yaptı.

Her Ramazan'da Ağrılı ihtiyaç sahiplerine yardım için hayırseverlerin sıraya girdiğini ifade eden Başkan Sayan, Demirtaş'a şöyle cevap verdi:

Klavye devrimcisi, Twitter ekonomisti, Operasyonel algı mühendisi bu zat denize nazır oturmuş ders veriyor Ağrı'mıza.. Benim Yemen'e, Sudan’a su taşıyan ülkemin hayırseverleri Ağrı'ya yardım için her Ramazan’da sıraya giriyorlar. Sanırım eti Nusret'ten yediğin fiyattan hesaplıyorsun..