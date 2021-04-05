Savcı Sayan'dan olay bildiri: S-400 gibiyiz, bekliyoruz

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 104 emekli amiralin skandal bildirisine olay sözlerle cevap verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video paylaşan Sayan'ın çarpıcı sözleri şu şekilde:

"Hodri meydan diyoruz "

"Kamuoyuna duyuru: Yayınladıkları bildiriyle 103 amiral, 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü, 27 Mayıs'ı anımsatan görüntülerin yeniden canlandırılmasına sebep olmuştur. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra 103 general ve amiralin gözaltına alındığını hatırladığımızda, 4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli amiralin ortak bildiri yayınlamış olmasının ne tür anlamlar içerdiğini anlamak zor olmasa gerekir. Aktif meslek hayatlarında neye ve kime hizmet ettikleri herkesçe bilinen, kağıt üzerinde Deniz Kuvvetleri emeklisi, yaşamlarında ise düşünce ve tavırları itibariyle amiral eskisi 103 kişi Kanal İstanbul ve Montrö Antlaşması'na dair cümleler üzerinden fikir beyanına sığınılmasına da fırsat verecek, fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklama yaptı. Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh, çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerine gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyanat etmişlerdir. Bizler Ahmed-i Hani'nin torunları, Nuh'un kenti Ağrı'dan bu ve buna benzer düşünce içerisinde olan herkese hodri meydan diyoruz.

"Gençlerimizi bu mankurtlara karşı tutmakta zorlandığımız bilinmektedir"

Ülkemizin birliği ve refahı için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yayınlanan bildiriyle bu darbe girişimi genç sivillerimizi ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Tek gayretleri vatan, bayrak ve millet sevdalısı olan gençlerimizi bu mankurtlara karşı tutmakta zorlandığımız bilinmektedir.

"Meclis'ini bombalayan uçaklara göklerinde yer vermeyeceğini deklare etmiş bir milletin bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığını tüm dünya anlamalıdır"

Tarih boyunca hakkın, hakikatin ve mazlumun yanında yer alan milletimiz, öz kültürünü ve bir arada yaşama arzusunu asla kaybetmemiş, zor zamanlar geçirse de, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsünü korumayı hep başarmıştır. Şüphesiz ki bu süreçte bizi birbirimizden ayırmak, aramıza nifak tohumları sokmak isteyen güçler olmuş ancak necip milletimiz her daim düşmanlarına gereken cevabı vermiştir. Henüz 5 yıl önce 15 Temmuz'da namlusunu halka yönelten tanka selam durmayacağını, vatandaşına mermi sıkmayı emreden komutanına itaat etmeyeceğini, Meclis'ini bombalayan uçaklara göklerinde yer vermeyeceğini deklare etmiş bir milletin bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığını tüm dünya anlamalıdır. Ağrı Belediyesi olarak, talimatlarını okyanus ötesinden alan bu aşağılık darbe girişimini AK Parti Belediye Meclis üyeleri olarak şiddetle kınıyoruz. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle tüm darbeleri, darbe teşebbüslerini, darbelere ve darbecilere alkış tutan sözde demokratları bir kez daha tel'in ediyor, darbelerde hayatını kaybeden şehitlerimize Hak'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz."