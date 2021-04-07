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Gündem Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız
Gündem

Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, emekli amirallerin ihanet bildirisi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 17:22:00 -
Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, emekli amirallerin skandal bildirisi ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımda bulunan Sayan, "Eskiden genç subaylar rahatsızdı, şimdi emekli amiraller rahatsız. Demek ki; vesayet yavaş yavaş mezara doğru gidiyor..." ifadelerini kullandı.

Sayan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda hep birlikte vesayetin cenaze namazını kılacağız..."

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