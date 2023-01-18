Savcı Sayan hastaneye kaldırıldı! Belediyeden sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo tedavisi uygulandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada Başkan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaşadığı göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkiklerle Başkan Sayan'a anjiyo uygulanmasına karar verildi.
Belediyeden açıklama yapıldı
Ağrı Belediyesi, Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı:
Göğüs ağrısı şikayetiyle bu sabah hastaneye müracaat eden Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan’a başarılı bir anjiyo işlemi yapılmıştır. Sağlık durumu gayet iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.