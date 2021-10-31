Savcı Sayan böyle anlattı! PKK kimin işine yarıyor, kimin işine yaramıyor?

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Herkesin maşalığını yapan, Kürt halkına en büyük zulmü eden, küçücük çocukları dağa kaçırıp eline silah tutuşturan terör örgütü PKK’ya tepki gösteren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu nasıl bir PKK ki Amerika’ya yarıyor, FETÖ’ye yarıyor, Derin güçlere yarıyor, Kirli siyasete yarıyor da bir tek Kürtlere yaramıyor… Kürtleri yoruyor, Kürtleri öldürüyor… İnşallah artık uyanırız” ifadelerini kullandı.

"Yurtiçindeki PKK'lı sayısı 181'e indi"

Her geçen gün PKK'ya katılım azalırken terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Batılı güçlerin maşalığını yapan katil PKK’ya karşı devam eden operasyonlarda kış yapılanmasına ağır kayıplar verdirilirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısının 181’e indiğini belirtmiş, bu yıl ki katılım sayısının da sadece 40 olduğunu vurgulamıştı.