Savcı Sayan 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı detayı açıkladı

A HABER’e katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP’nin dizayn edilmesiyle ilgili konuşan Savcı Sayan, Deniz Baykal’a yapılan operasyonun detayını anlatıp 15 Temmuz ile ilgili detay verdi.

Sayan, geçmiş dönemde Deniz Baykal’ın başına gelen operasyon öncesi ısrarla bir kişinin görüşmek istediğini ve 15 Temmuz ile ilgili bir söylem ortaya attığını belirtti.

Savcı Sayan:

Baykal’ın operasyonundan 5 gün önce onun odasındayken Türkiye’de şu an bazı iş adamlarının Baykal’a nasıl baskı yaptıklarının, odasına kadar gelip görüştükten sonra Baykal’ın bize ‘ben bunlara boyun eğmeyeceğim’ demesinden 1 hafta sonra Baykal’ın başına bir operasyon gelmesi… Ondan önce ısrarla bir kişinin Baykal’la görüşmek istemesi ve Baykal’ın o kişiyi bana yönlendirmesi, biz bu kişiyi dikkate almadık. Bu kişinin 15 Temmuz söylemleri… Bütün bunlar kitap olacak belki yazılacak. Artık Kılıçdaroğlu’na operasyon yapmalarına gerek yok çünkü CHP’yi dizayn eden bir merkez var.