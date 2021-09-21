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Aktüel Savaş mağduru Muhammed yardım eli bekliyor
Aktüel

Savaş mağduru Muhammed yardım eli bekliyor

Suriye’deki iç savaşta uçak saldırısında omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi’nin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’ye getirildikten sonra tedavisine Samsun’da özel bir hastanede devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:04:00 -
Savaş mağduru Muhammed yardım eli bekliyor

Hikayesini Anadolu Ajansının duyurduğu Şehabi’nin Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından tedavisi yaklaşık 3 aydır sürüyor. Merkezdeki uzmanlar, Muhammed Şehabi’nin yürüyebilmesi için ciddi gelişim sağlandığını ancak sağlığına kavuşup desteksiz yürüyebilmesi için omurilik ve kalça ameliyatı yapılması gerektiğini belirtiyor. Muhammed Şehabi, “Bu ameliyatlara iyileşebilmem ve yürüyebilmem için ihtiyacım var. İnsanlardan destek istiyorum. Ağrılarımın geçmesi ve yürüyebilmem için bana destek olunmasını istiyorum” sözleriyle hayırseverlerden yardım bekliyor.

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