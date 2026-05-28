Savaş ekonomiyi fena vurdu!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın üçüncü ayında, yüksek petrol fiyatları küresel ekonomiler üzerinde baskıyı sürdürdü. Reuters’ın derlemesine göre süreçte enerji maliyetleri, enflasyon ve tahvil faizleri yükselirken; yapay zekâ hisseleri ve dolar öne çıkan kazananlar arasında yer aldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla 28 Şubat’ta başlayan savaşın üzerinden 3 ay geçti. Halen savaşın seyrine yönelik belirsizlikler hakimiyetini korurken, özellikle petrol fiyatlarındaki yüksek seyirle dünyada hâkim olan enflasyon endişeleri ekonomileri ve piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. Reuters, savaş başladığından bu yana 3 ayda bu etkilerin neler olduğunu derledi. İşte sürecin kazanan ve kaybedenleri...

PETROLDEKİ “DERİN YÜKSELİŞ” SÜRECEK Mİ?

Brent petrol fiyatları savaşın etkisiyle yaklaşık yüzde 40 yükselerek enflasyon ve faiz görünümünü ciddi şekilde değiştirdi. Fiziksel piyasada ham petrol varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederken, savaşın ilk dönemlerinde ise savaş öncesi seviyelerin neredeyse iki katına çıktı. Büyük ekonomilerin stratejik rezervlerinden 400 milyon varillik rekor tahliye ve alternatif tedarik arayışları arz şokunu kısmen dengeledi. Ancak küresel enerji sistemindeki baskının giderek arttığı ifade ediliyor.

DOLARDAKİ ARTIŞ PİYASAYA YÖN VERDİ

ABD doları, yatırımcıların güvenli liman talebiyle birlikte savaş sürecinde yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı ve başlıca para birimlerini geride bıraktı. ABD tahvil getirilerindeki artış da doları destekledi. Ancak bazı analistler, savaş sona erdiğinde doların yeniden zayıflama eğilimine girebileceğini belirtiyor. Russell Investments Küresel Strateji Başkanı Van Luu, orta vadede doların daha zayıf olmasını beklediklerini ifade etti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivite, son iki buçuk yılın en sert daralmasını kaydederken Avrupa Merkez Bankası finansal kırılganlıklara dikkat çekti.Tahvil piyasaları da kaybedenler arasında yer aldı. Yükselen petrol fiyatları enflasyon baskısını artırarak faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi. ABD 30 yıllık tahvil getirileri 2007’den bu yana en yüksek seviyelerine çıkarak yüzde 5’in üzerine yükseldi. Almanya’da da 10 yıllık tahvil getirileri 15 yılın zirvesini gördü.