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'Saudi Aramco Petrol tesislerinin roketle vurulduğuna yönelik bilgiler var'

ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Saudi Aramco petrol tesislerine ilişkin, "Petrol tesislerinin güdümlü bir roket saldırısı yapılarak vurulduğuna yönelik bilgiler var." açıklamasında bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
'Saudi Aramco Petrol tesislerinin roketle vurulduğuna yönelik bilgiler var'

ABD'nin Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırılara ilişkin, "Petrol tesislerinin güdümlü bir roket saldırısı yapılarak vurulduğuna yönelik bilgiler var. Böyle bir saldırı İran'ın son aylardaki tutumuna uygun bir görüntü sergiliyor." dedi.

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Bryza, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Enerji Konferansı'nın "Küresel Enerji Sektöründe Dengeler: Enerjinin Geleceği" oturumunda konuştu.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Suudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıyı anımsatarak konuşmasına başlayan Bryza, bu tesislerdeki günlük üretimin dünya petrol üretiminin yüzde 5'ine karşılık geldiğini söyledi.

Bu büyüklükteki tesislere böylesi "sofistike bir saldırının" amatörler tarafından yapılmasının mümkün olmadığını iddia eden Bryza, "Drone'lar bunu nasıl yapabilir bilmiyorum. Kullanılan silah sistemi her ne ise bu tesisteki hava savunma sistemini deldi geçti." diye konuştu. 

"Saldırı enerji sektöründeki belirsizlikleri artırıyor"

Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danışmanı Dr. Ajay Chhibber de Dünya Ekonomi Forumu'na göre iklim değişikliği ve küresel ısınma, tüketim ve üretimdeki hızlı değişimler, siber tehditler, yönetmelik ve tarife değişimleri ile doğal afetlerin enerji sektöründe önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Bu risklerin dünyayı farklı şekillerde etkilediğini dile getiren Chhibber, diğer yandan küresel belirsizliğin de bu risklere katkı yaptığını kaydetti.

Chhibber, Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiyatlarında bir anda ciddi bir sıçrama oldu ve bu durum ne kadar sürecek bilemiyoruz. Orta Doğu'nun görünümü bu saldırıyla birlikte daha da negatif hale gelebilir. Bu yüzden, bu tür gelişmeler enerji sektöründeki belirsizlikleri artırıyor." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:31
  1. ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza
  2. Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Baş Ekonomi Danışmanı Dr. Ajay Chhibber
  3. Petrol
  4. petrol fiyatları
  5. Suudi Arabistan
  6. Anadolu Ajansı

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