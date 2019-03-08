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SAÜ’de ‘İnovasyon üzerine konuşmalar’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Mimarlar ve Mühendisler Grubu Öğrenci Topluluğu tarafından “İnovasyon Üzerine Konuşmalar” isimli bir konferans düzenlendi.

08 Mart 2019 Cuma 14:13
SAÜ’de ‘İnovasyon üzerine konuşmalar’ isimli konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Mimarlar ve Mühendisler Grubu Öğrenci Topluluğu tarafından “İnovasyon Üzerine Konuşmalar” isimli bir konferans düzenlendi.


Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “İnovasyon Üzerine Konuşmalar” isimli etkinliğe Eski YÖK Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Günay konuşmasında ‘inovasyon, felsefe, teknoloji ve inovasyon ilişkisi, dijitalleşme, mavi ve kızıl okyanus stratejileri’ gibi konulara değindi. Yaşamanın bir problem çözme süreci olduğunu anlatan Prof. Dr. Günay, “Karl Popper bütün karmaşık problemlerin basit ve kestirme bir çözümü olduğunu ve o çözümün yanlış olduğunu söylemiştir. İnsan anasından doğduğu gibi hayatını sürdüremez ve bakıma muhtaçtır. İnsana özgü yaşamaya hayat deniliyor. Hayat dahi bir problem çözme sürecidir” ifadelerini kullandı.


“Yanlış yapmak takdir görmelidir”


İnovasyon kavramının rekabet sözcüğü ile kullanıldığını belirten Prof. Dr. Günay, “İnovasyon, içeriği sürekli değişen bir terim. İnovasyon ile birlikte rekabet sözcüğünü de sıkça kullanırız. Rekabet ortamı, çatışmaya ve beraberinde çeşitli zararlı sonuçlara yol açabilen bir ortamdır. Rekabet gücünü açıklarken inovasyon kapasitesinden bahsetmek zorundayız. Çünkü günümüzde bir ülkenin gücü inovasyon ile görünür olmuştur. İş hayatında başarılı olabilmek için farklılaşmak gerekir. Farklılaşma sizi diğerlerinden ayırır. Farkları tolere değil teşvik etmeliyiz. Yanlış yapmak takdir görmelidir”diye konuştu.


Konferans, Prof. Dr. Durmuş Günay’a hediye takdim edilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:13
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