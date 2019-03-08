SAÜ’de Afganistan-Türkiye dostluk günü kutlandı

Sakarya Üniversitesi Afganistan Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Afganistan-Türkiye Dostluk Günü ve Afganistan Kültür Şöleni’ düzenlendi.

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921’de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Afganistan’ın eski Kralı Amanullah’ın kızı Prenses Naciye Khan Doğan, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkâtibi Farhad Basharyar, elçilik ve konsolosluk görevlileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlik Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Afganistan Milli Marşı okunurken, Afganistan tarihi ve kültürünü anlatan video izletildi. Afganistan’ın yerel kıyafetlerinin tanıtıldığı etkinlikte semazen gösterisi, şiirler, şarkılar ve Afganistan’dan çeşitli halk dansları gösterisi de yer aldı.

Türkiye ile Afganistan arasında yüzyıllara dayanan kadim bir dostluk bulunduğunu söyleyen Vali Nayir, “Aramızdaki bu dostluk, dünya menfaatlerinden uzak, samimiyet ve fedakarlık temelli bir dostluktur. Daha ziyade kara günlerde ortaya çıkan bir dostluktur. Her iki ülkenin insanları da başı sıkıştığında diğer ülkenin insanlarını hatırlayabilecek kadar yakın bir dostluk içerisindedir. İnancımıza göre insanlar Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarıdır. Bu dünyanın dostluk yeri olması lazım. Bizler, aynı anne ve babadan gelen kişilerin arasında düşmanlığa yerin olmadığına, barış ve dostluk için birbirimizi tanımamız gerektiğine inanıyoruz. Anadolu’nun yetiştirdiği büyük filozof Yunus Emre, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ diyor. Böylesi programlar tanışmışlığı artıracak, kültürlerin ve ulusların birbirini tanımasını sağlayacak etkinliklerdir. Üniversitedeki öğrencilerimiz, ülkelerinin birer fahri temsilcileri olarak burada kendi kültürlerini bizlere anlatıp tanıtmalılar ki, bu tanışmışlıkla dünya daha iyi bir noktaya doğru çevrilebilsin. Bizler bu açıdan böylesi programları kıymetli buluyoruz. Afgan öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, ilimizin, ülkemizin zenginliğine zenginlik katan tüm uluslararası öğrencilerimizi, bizler bir fırsat olarak görüyoruz. Bu programa emek veren, destek veren üniversitemizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da konuşmasında üniversitede 3 bin 500’den fazla uluslararası öğrenci bulunduğunu söyledi. Uluslararası öğrencilerin Sakarya’ya ve üniversiteye renk ve zenginlik kattığını ifade eden Rektör Savaşan ise, “Afganistan Öğrenci Topluluğu da misafir öğrencilerimiz arasında en aktif topluluklardan bir tanesi. Afganistan bizim için çok önemli. Afganistan’da her şeyin çok kısa zamanda daha iyiye gitmesi temennimizdir. Buradaki Afganistanlı öğrencilerimize bu konuda çok iş düşüyor. Burada aldıkları eğitimle hayatlarına zenginlik katacaklar. Aynı zamanda Türkiye-Afganistan ilişkilerinin daha da sıcak gelişmesine, ticaretin daha da yaygınlaşmasına ve diplomatik ilişkilerimizin daha da gelişmesine hizmet edeceklerdir” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından 1919-1929 yılları arasında Afganistan tahtında bulunan Kral Amanullah Han’ın kızı Prenses Naciye Khan Doğan ile Emekli Büyükelçi Ali Bilge Cankorel’in konuşmacı olarak yer aldığı bir panel de düzenlendi.

Naciye Khan Doğan, panelde Atatürk ile Kral Amanullah Han’ın dostluğu ve işbirliği, Kral Amanullah Han’ın 10 yıllık hükümdarlığı süresinde ülkesinin gelişmesi ve ilerlemesi için yapmış olduğu işler üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Emekli Büyükelçi Ali Bilge Cankorel ise konuşmasında 1995-1997 yılları arasında Türkiye’nin Afganistan Büyükelçisi olarak görev yaptığını ve bunun ilk büyükelçilik görevi olduğunu belirtti. Cankorel, konuşmasının devamında Türkiye ile Afganistan arasındaki yardımlaşma ilişkisini ve büyükelçilik görevi süresinde yaşadıklarını anlattı. Panelin ardından Afganistan Öğrenci Topluluğu üyeleri, ülkelerinin sevilen şiirlerini ve şarkılarını seslendirirken, öğrenciler sergilediği çeşitli yerel dans gösterileri ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.