0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Satrançta "yataydan dikeye" geçiş

- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "Satrançta altyapı sorunumuz yok. Artık altyapıda yataydan dikey büyümeye yöneldik"- "Uluslararası organizasyonlara gönderdiğimiz genç sporcularımızdan kurulu takımlarımız mutlaka kupalarla, madalyalarla dönüyor"- "Ortaokul ve liseye gelindiğinde çocuklarda ve velilerde sınav kaygısı oluşuyor ve spordan uzaklaşılıyor"

11 Nisan 2019 Perşembe 12:40
Satrançta "yataydan dikeye" geçiş


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, altyapıya uzun yıllardır yatırım yaptıklarını belirterek, "Satrançta altyapı sorunumuz yok. Artık altyapıda yataydan dikey büyümeye yöneldik. Gelecek vadeden, Avrupa ve dünyada da başarılı ve kuvvetli genç sporcularımız var. 10 yıl içerisinde çok kuvvetli bir milli takım geliyor." diye konuştu.

Gülkız Tulay, Türkiye'nin Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) önemli organizasyonlarından Avrupa Kadınlar ve Dünya Okullar Satranç Şampiyonalarına ev sahipliği yapmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda kadın büyük ustaların yanı sıra 13 yaşında sporcuların da Türkiye’yi temsil edeceğini belirten Tulay, "Milli takımımızda kadın büyük ustalarımızın yanında gelecek vadeden, tecrübe kazanacak, daha iyi puan alacağına inandığımız 13 yaşında Çisel Anaçoğlu gibi genç sporcularımız da var. Türkiye'de altyapı çok kuvvetli geliyor." dedi.

Yönetim olarak göreve geldiklerinde kendilerine ülkenin dört bir yanına satranç sporunu yayma hedefini koyduklarını ifade eden Tulay "Özelikle bu yıl ülkemizin Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden milli takım havuzuna çocuklarımızı aldık. " şeklinde konuştu.


- "Çok kuvvetli bir milli takım geliyor"


"Satrançta altyapıda uzun yıllardır yatay gelişim gösterdik." diyen Gülkız Tulay, "Milli Takım havuzuna giren sporcularımız ile de dikey gelişime geçtik. Çok kuvvetli bir milli takım geliyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlara gönderilen altyapılarda yetişmiş genç satranççılardan kurulu milli takımların mutlaka kupa ve madalyalarla döndüğünü aktaran Tulay, milli takım havuzuna giren gençlerin Türkiye'yi ilerde başarıyla temsil edeceğine inandığını kaydetti.

Olimpiyatlar için genç sporcuları milli takıma katmaya devam edeceklerini dile getiren Tulay, "Kadınlar ve genel kategorilerinde genç sporcu takviyeleri yaptık. Bu sporcularımız gelecek için müthiş güven verdi. İyi bir milli takımın çatısını oluşturduk." şeklinde konuştu.


- Sınav sistemi kaynaklı zorluklar


Gülkız Tulay, altyapı sorunlarının bulunmadığını ancak öğrenim hayatı devam eden sporcuların sınavları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Sınav sistemi nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi satrançta da bazı zorluklar yaşadıklarını aktaran Tulay, "Temele indiğimizde Türkiye’de eğitim sisteminin sınav yoğunluğundan kaynaklı çocukların spora ya da sosyal faaliyetlere zaman ayıramama sorunu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden çocuklarımızı küçük yaşlarda mümkün olduğunca satranca yönlendiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Çoçukları okul öncesi programdan satranca başlattıklarına dikkati çeken Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortaokul ve liseye gelindiğinde çocuklarda ve velilerde sınav kaygısı oluşuyor ve spordan uzaklaşılıyor. Milli Takım havuzunda sayı az olursa Milli Takıma çıkan sayı da az oluyor. Altyapı havuzumuzdaki sayıyı artırarak bu sorunu çözdük. TSF olarak ülke geneline yayılma politikamız sonucunda arkadan gelen çok güçlü bir ekip olduğu için biz bunun sıkıntısını yaşamıyoruz ve yaşamayacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:40
  1. Gülkız Tulay
  2. Satranç
  3. Türkiye Satranç Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    1. Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini..
    2. AVM ciro endeksi yüzde 18,1’lik artış..
    3. Kocaeli’de kaza yapan tır D-100’de..
    4. Kadınlarda göz kuruluğuna dikkat
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Kayseri Emniyeti’nin aranan şahıslara..
    7. Sel ve afetlere tam teşekküllü özel..
    8. “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini..
    9. İngiltere polisi, Wikileaks’ın..
    10. "Eğitimin temel kavramlarını gözden..
    11. 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri..
    12. Türkan Şoray Kültür Merkezi, Dünya..
    13. TKDK Kars’ta çok sayıda sektöre destek..
    14. Tüketici artık marka tercihi yaparken..
    15. GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu..
    16. Başkan Özlü vatandaşın güvenoyunu aldı
    17. Salihli’de yeni dönemin ilk meclis..
    18. DÜ’de ’Sahipsiz hayvanların sorunları..
    19. Arayıcı’dan 11 Nisan kutlaması
    20. Dev derbinin hakemi belli oldu
    21. Haliliye Belediyesi’nden kurtuluş klibi
    22. Toros Üniversitesi’nde renkli..
    23. Yeni meclis toplandı
    24. Fransa’da özgürlük kısıtlayıcı eylemci..
    25. Amatör bisikletçiler ikinci kez..
    26. Bursa’da etkili yağış kazalara sebep..
    27. Astsubay Yüksel Avrupa üçüncüsü oldu
    28. Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
    29. Ali Palabıyık’ın ilk Fenerbahçe -..
    30. Kayıp tablo davası zaman aşımından..
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Komedyenden tepki çeken seçim yorumu!
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Tartışmaları bitirecek oy sayma programı! Hata payı milyonda bir
    Sudan'da darbe girişimi
    Sudan'da darbe girişimi
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Bakan Albayrak yeni reform paketini açıkladı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı
    Erdoğan'ın teklifi Birleşmiş Milletler'i heyecanlandırdı

    Günün Karikatürü

    11 Nisan 2019
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    Bolu Valisi Ahmet Ümit, ırkçı başkan Tanju Özcan'a ders verdi!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!
    İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan kritik Büyükçekmece açıklaması!