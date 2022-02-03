“Satılmış” CHP'li vekil yalanda ısrar ediyor

Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde haddini ve boyunu aşan ifadeler kullanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan bir otelin kral dairesinde ortaya attığı yalanları yüzü kızarmadan sürdürmeye devam ediyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'la birlikte TBMM'de açıklama yapan Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun demiryolu projesi ihalesine ilişkin iddialarına verdiği cevapta hukuksuzluk ve usulsüzlük olduğunu doğruladığı yalanını da ortaya atmaktan utanmadı.

2019 yılında bir şehit cenazesinde "pişmiş kelle gibi sırıtan" fotoğrafıyla tepkileri üzerine çeken Başarır, girdikleri tüm seçimlerde yaşadıkları hezimeti unutarak "Biz bu saadet zincirlerini kırmak için geliyoruz" naraları attı.