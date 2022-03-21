“Satılmış” CHP'li vekil rahat durmuyor! Güvenlik görevlilerine saldırdılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan dönemin rektörü Prof. Dr. Naci İnci’yi protesto eden öğrenci kılındaki 14 provokatörün yargılandığı dava bugün görülmeye başlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya CHP milletvekilleri de takip etti. Duruşmada sanık avukatları talepte bulundu. Mahkeme hakimi, sanık avukatlarının taleplerini değerlendirmedi. Bunun üzerine sanık avukatı tepki gösterdi.

Duruşmaya ara verildi

Hakim, avukatın duruşma düzenini bozduğunu söyleyerek uyardı. Avukat buna da itiraz edince hakim avukatın salondan zorla çıkarılması talimatı verdi.

Hakim ve savcı salonu terk etti

Salonda bulunan diğer avukatlar ve CHP milletvekilleri ise avukatın çıkarılmasına tepki gösterdi.

Güvenliğe saldırdılar

Aranın ardından mahkeme hakimi, duruşmaya izleyici almak istememesi üzerine duruşma salonu önünde bulunan CHP milletvekilleri ve sanık avukatları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal adliye güvenliğine saldırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü, tartakladı.

Daha önce yaptığı açıklamasında şanlı Türk ordusu için “satılmış” diyerek görülmemiş bir kepazeliğe imza artan CHP'nin sözde Milletvekili Ali Mahir Başarır, güvenlik görevlisine saldırdı.

CHP'li Özgür Özel ve beraberindekiler, güvenlik görevlisini itip kakarak olay yerinden uzaklaştırdı ve işini yapmasına engel oldu.

CHP'li vekillerin adliyede terör estirdiği, işini yapmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar an be an kaydedildi.

Adliyeyi birbirine katan CHP'li grubun tutumu nedeniyle mahkeme hakimi, duruşmayı başlatmadan erteledi.