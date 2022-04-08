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Gündem “Satılmış” CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Halk TV'de mide bulandırdı!
Gündem

“Satılmış” CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Halk TV'de mide bulandırdı!

Şanlı Türk ordusuna “satılık” diyecek kadar alçalan CHP'nin satılmış vekili Ali Mahir Başarır, yandaş Halk TV'de halk oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek bir kez daha mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:46:00 - 2022-04-08 10:48:22

 Yeniakit.com.tr 

Türk ordusuna “satılık” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Başarır, Erdoğan'ı “çete lideri” diyerek hedef aldı ve haddini aşarak “Bir çete varsa bir de reisi oluyor” ifadesini kullandı.

Bunun üzerine programın sunucusu Gökmen Karadağ, “Pimi çekilmiş bombayı koydunuz” diyerek CHP'nin satılmış vekili Başarır'ın sözlerini toparlamaya çalıştı.

Adalet karşısında hesap vermedikçe küstahlığının üzerine koyuyor

2019 yılında bir şehit cenazesinde "pişmiş kelle gibi sırıtan", şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri için 'satılmış' diyecek kadar alçalan CHP'li vekil, adalet karşısında hesap vermedikçe küstahlığının üzerine koyuyor.

Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kılındaki 14 provokatörün yargılandığı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki davada mahkeme salonuna girmek isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la birlikte görevini yapmaya çalışan güvenlik görevlilerine saldırmıştı.

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Yorumlar

Putsavar

Kafir zillet başı chp

Nur

Düşürün milletvekilliğini bu adamın yargılayın .kim bu adam ne zannediyor kendini şuursuz mehzebi bozuk fonlu
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