Satılmış ahlaksız zombiler!

Hikmet Genç, körü körüne, sorgulamadan 'Erdoğan gitsin' diye yırtınan zevatı "zombi" olarak nitelendirdi. Genç, "Mevzubahis Erdoğan'ı devirmekse her yol mubahtır, hatta vatan da teferruattır" diyenlere "Allah size fırsat vermesin" ifadeleriyle tepki gösterdi. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Birçok tanıdığım var... Birçoğu konuşurken normal insan refleksi gösteriyor. Ne diyordu ufaklık; "Bildiğin yurdum insanı..."

Ama öyle değil işte. Normal görünüyor, ama maalesef kafayı sıyırmış durumda.

Gazetelerinde inanmadıkları şeyleri yazıyorlar.

Televizyonlarda inanmadıkları şeyleri söylüyorlar.

Kör kör parmağım gözüne yalana dolana pisliğe çanak tutuyorlar. Hasbelkader bir yerde karşılaştığımızda, "N'apıyorsun sen, hakikaten inanıyor musun söylediğine?" diye sorduğumuzda cevapları yok. Efsunlanmış gibiler...

İşte bunlar sebepsiz, körü körüne, sorgulamadan 'Erdoğan gitsin' diye yırtınan gazeteci arkadaşlar ve diğer medya mensupları.

Muhalefete de en büyük kötülüğü yapanlar da bunlar.

Yıllardır tanıdığın biriyle karşılaşıyorsun. Bildiğin gazeteci, kafayı yemiş...

Sadece Erdoğan karşıtlığı, kin ve nefret ya da ideolojik körlükle bir insan (normal bir insan) bu hale gelemez diyorsun ama geliyor.

Kaset kumpasıyla koltuğa oturmuş, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş, sürekli yalan söyleyen ve her yalanı ayyuka çıkan..,

Ve dahi bu ülkenin gelmiş geçmiş en beceriksiz en kifayetsiz CHP Genel Başkanı'nı siyasi dehaymış gibi savunmak için ya ahlaksız olmak lazım ya da ahmak...

Keşke ahmak olsalardı!

Ama değiller maalesef.

Bir tanesi çıkıp; "Kılıçdaroğlu karanlıkta kalarak ne güzel farkındalık oluşturdu" deyince sinirlerim zıpladı.

Aynı kişiye geçen ay sormuştum; "Senin siyasi deha, '2 ayda 2,5 milyon canlı koyunu uçakla Katar'a ihraç ettiler' diyor, ne diyorsun?"

Cevap; "Kılıçdaroğlu bu, oluyor böyle şeyler, buradan yürüme tutturamazsın!"

Buz gibi yalan olduğunu biliyor ama "tutmaz" diyor yahu. Diğer tüm yalanlarını ve kirli ilişkileri bilen biri diyor bunu... Tutturamazsın!..

Yani 'bizimkileri alıştırdık' diyor. 'Yalan, vakayı adiyedir. Her türlü yalan dolan oyun tezgah kirli ilişki satış ihanet vesaireye göz yumulur' diyor.

Hasılıkelam, "mevzubahis Erdoğan'ı devirmekse her yol mubahtır, hatta vatan da teferruattır!.." diyor...

Ne diyim, Allah size fırsat vermesin.

Ahlaksız zombiler sizi...

Zombinin ahlaklısı da var mıdır?..

Ne bileyim ben?!.."