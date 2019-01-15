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SAT komandolar yola çıktı: Hedef Münbiç!

Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket etti.

15 Ocak 2019 Salı 20:57
SAT komandolar yola çıktı: Hedef Münbiç!

Türkiye'nin, Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik dev harekat için hazırlıkları devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce olduğu gibi sınıra askeri sevkiyatlar gerçekleştiriyor. Ancak bu kez, diğerlerinden çok daha fazla sevkiyat gerçekleştirildi. Binlerce tank ve zırhlı aracın sevkiyatı ise devam ediyor.

Aylardır süren sevkiyatlarda sınıra yaklaşık 80 bin asker yığıldı. Bu sayı, 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 40 bin askerin iki katı anlamına geliyor. Binlerce tank ve zırhlı aracın sevkiyatı ise devam ediyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:57
  1. münbiç
  2. fırat
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  4. zeytin dalı harekatı
  5. Kilis
  6. fırat kalkanı
  7. SAT Komandoları

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  • BelcikaliBelcikali8 dk önce
    ALLAH KORUSUNhepinizi dualarimiz sizinle masaallah

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