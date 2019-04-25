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Sason’da 170 öğrenci futbol seçmelerine katıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan atletizm kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen mini futbol turnuvasıyla Sason Gençlikspor alt yapısına seçmeler yapıldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
Sason’da 170 öğrenci futbol seçmelerine katıldı

Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan atletizm kurslarına katılan öğrenciler arasında düzenlenen mini futbol turnuvasıyla Sason Gençlikspor alt yapısına seçmeler yapıldı.


Batman’da geçtiğimiz sezon Amatör Lig’de şampiyon olan Sason Gençlikspor’a destek ve alt yapı oluşturmak amacıyla düzenlenen Anadolu Lisesi Turnuvası’na lise seviyesindeki 170 öğrenci katıldı. Sınıflar düzeyinde düzenlen mini turnuvaya 20 takım katıldı. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde atletizm kurslarında öğrencileri eğiten Sason Gençlikspor antrenörü Cihan Atalay, turnuvaya 20 takım ve 170 sporcunun katıldığını söyledi. Atalay, "Turnuvaya katılan sporculardan 58 tanesi aktif olarak Sason Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan futbol ve atletizm kursu kursiyerleri arsından seçildi. Kurslarımızın amacı lise düzeyindeki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ders sonrası yapılan fiziki etkinlikler ile kursiyerlerimizin enerjilerini dağıtmak ve yetenekli sporcuları da bulmaktır. Tespit ettiğimiz yetenekli oyuncuları profesyonel takımların alt yaş kategorilerine yerleştirmek istiyoruz. Özelikle geride bıraktığımız sezonda ilçemizi Batman’da temsil eden Sason Gençlikspor, başarı grafiğini en üst seviyeye taşıyarak grubunda birinci oldu. İlçe takımımızın elde ettiği bu başarıyı daha üst seviyelerdeki gruplarda da göstermesi için alt yapıdaki başarılı gençlerimizi tespit etmek ve bu başarıyı kalıcı kılmak gerekiyor. Bu kapsamda ilçemizde düzenlediğimiz turnuvada tespit ettiğimiz yetenekli öğrencilerimizi daha da geliştirerek profesyonel futbolcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu turnuvada başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.


Bir halı sahada yapılan turnuvada ilk üçe girmeye başaran sınıflara katılımcılar tarafından kupaları verildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:33
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