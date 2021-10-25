Şaşırtıcı keşif! 80 yıllık kek bulundu

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana neredeyse bozunmadan kalan bir kek gün yüzüne çıkarıldı. Keşfi yapan uzmanlar Lisa Renn ve Doris Mührenberg, kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğunu belirtti.

Renn, "Dış tarafı kurumla yoğun şekilde kömürleşmiş ve kararmış olmasına rağmen, içerisindeki fındık dolguları ve badem şekerleri seçilebiliyor. Kekin büyük ihtimalle, 28 ve 29 Mart arasında meydana gelen 1942 hava saldırısı sırasında yandığını düşünüyoruz” dedi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, 1940 yılında İngiltere'nin Coventry kentindeki Nazi saldırısına misilleme olarak Lübeck’i bombaladı.

Lübeck Hansa Şehri Tarihi Anıtları Koruma Kurumu Arkeoloji Bölümü başkanı Dirk Rieger, Palm Sunday bombalaması başladığında ve kekin ambalajının yakın bir zamanda açılmış olabileceğini söyledi.

Türünün tek örneği

Bununla birlikte Rieger, kekin ezilmediğini ve şu anda Kuzey Almanya'da arkeolojik olarak ortaya çıkarılan türünün tek örneği olduğunu söyledi ve "Kekin sırlarını ortaya çıkarabilmek için dolgu örnekleri laboratuvarda incelendi." dedi.

Diğer taraftan bilim insanları kekin kime ait olduğundan emin olmadıklarını, fakat yıkılan evde Johann Wärme adında bir Lübeck tüccarının yaşadığını aktardı.

Rieger, "Lübeck kekinin keşfi, İkinci Dünya Savaşı’nın belirleyici şehirlerinden biriyle yakından bağ kurmamızı sağlıyor. Doğrudan yıkım anını yansıtan bu kekin gün ışığına çıkması 79 yıl aldı ve hiç kimse onun varlığından haberdar değildi" ifadelerini kullandı.