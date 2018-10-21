THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şaşırtıcı fobiler

Ağzına fıstık ezmesi yapışması korkusu, palyaço korkusu, delik korkusu, jöle korkusu, diş hekimi korkusu gibi belki de daha önce duymadığınız bazı fobiler olabilir. İşte en ilginç fobiler…

21 Ekim 2018 Pazar 16:28
Şaşırtıcı fobiler

FINDIK EZMESİNİN DAMAKTA KALMA FOBİSİ (Arachibutyrophobia)

Bu fobi kişinin damağında fındık ezmesinin yapışması korkusudur. Bu sıra dışı fobi panik ve boğulmaya neden olabilir.

PALYAÇO FOBİSİ (coulrophobia )

Bu korku kitap ve filmlerle dramitize edilmiş ama nispeten palyaçolara duyulan korku gerçekten nadirdir.

DİŞÇİDEN KORKMA FOBİSİ (dentophobia)

İngiliz Dişhekimleri Birliği göre yaygın olarak görülen bir fobidir.

YAŞLANMA FOBİSİ (gerascophobia)

Yaşlanma korkusu olan insanlar genellikle vücutlarında değişim başlayınca dehşete düşerler. Bu durumdan kaçınmak için ise ameliyat , estetik gibi önlemler alacaktır.

SOĞUK YA DA SOĞUK ŞEYLER FOBİSİ (frigophobia)

Olanlar genellikle sıcaktan bağımsız olarak gerçekleşir. Bu fobinin kanağı genellikle geçmişte yaşanan olumsuz bir deneyimden kaynaklanır.

DOKUNMA FOBİSİ (haphephobia)

Bu fobi kişinin kişisel alanını korumak için ihtiyaç duyduğu fobidir. Genellikle cinsel istismar sonucu ortaya çıkar.

JÖLE FOBİSİ (jangelaphobia)

Bu fobi don derece nadirdir. Genelde çocukluk çağında başlar.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK FOBİSİ (Keraunophobia)

Bu fobisi olan insanların hava tahminlerine karşı bir ilgisi vardır ve bu fobi yaklaşan fırtınalar için bir uyarı olabilir.

ÖLÜM YA DA ÖLÜ ŞEYLERİN FOBİSİ (Necrophobia)

Bu fobiye sahip olan insanlar tabut, mezar taşları, cenaze ve mezarlık gibi ölümle ilgili olaylardan korkarlar.

KİLO ALMA FOBİSİ (Obesophobia)

Bu fobi tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici olabilir.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    1. Ayaklarınız sizden ilgi bekliyor
    2. Ahırdaki manzarayı görünce şoke oldu!..
    3. Eşinin tarifiyle başladı, fabrika..
    4. Emniyet güçlerinden sınırda ortak..
    5. TSK paylaştı! Torpidoyla tam isabet..
    6. Asistanına kafayı takan profesör,..
    7. Hareketsiz kalmayın!
    8. Olay iddia! 'Cemal Kaşıkçı'nın cesedi,..
    9. Milan'dan Fatih Terim sürprizi!
    10. Bebeklerde göz kaymasına dikkat!
    11. Sınav stresiyle baş etme metotları
    12. Ph değeri yüksek su için
    13. Sayıları 10 oldu! Suudilere destek..
    14. Yumurta akının cilde muhteşem faydası
    15. Fenerbahçe'ye kötü haber! 3 hafta yok
    16. Kan donduran iddia: DAEŞ elebaşı..
    17. Şaşırtıcı fobiler
    18. Parabenin vücuda zararları
    19. Prof. Dr. Canan Karatay’ın pastırma..
    20. Yunus polisler, taksiyle çarpıştı! 3..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?