Şaşırtıcı fobiler

FINDIK EZMESİNİN DAMAKTA KALMA FOBİSİ (Arachibutyrophobia)

Bu fobi kişinin damağında fındık ezmesinin yapışması korkusudur. Bu sıra dışı fobi panik ve boğulmaya neden olabilir.

PALYAÇO FOBİSİ (coulrophobia )

Bu korku kitap ve filmlerle dramitize edilmiş ama nispeten palyaçolara duyulan korku gerçekten nadirdir.

DİŞÇİDEN KORKMA FOBİSİ (dentophobia)

İngiliz Dişhekimleri Birliği göre yaygın olarak görülen bir fobidir.

YAŞLANMA FOBİSİ (gerascophobia)

Yaşlanma korkusu olan insanlar genellikle vücutlarında değişim başlayınca dehşete düşerler. Bu durumdan kaçınmak için ise ameliyat , estetik gibi önlemler alacaktır.

SOĞUK YA DA SOĞUK ŞEYLER FOBİSİ (frigophobia)

Olanlar genellikle sıcaktan bağımsız olarak gerçekleşir. Bu fobinin kanağı genellikle geçmişte yaşanan olumsuz bir deneyimden kaynaklanır.

DOKUNMA FOBİSİ (haphephobia)

Bu fobi kişinin kişisel alanını korumak için ihtiyaç duyduğu fobidir. Genellikle cinsel istismar sonucu ortaya çıkar.

JÖLE FOBİSİ (jangelaphobia)

Bu fobi don derece nadirdir. Genelde çocukluk çağında başlar.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEK FOBİSİ (Keraunophobia)

Bu fobisi olan insanların hava tahminlerine karşı bir ilgisi vardır ve bu fobi yaklaşan fırtınalar için bir uyarı olabilir.

ÖLÜM YA DA ÖLÜ ŞEYLERİN FOBİSİ (Necrophobia)

Bu fobiye sahip olan insanlar tabut, mezar taşları, cenaze ve mezarlık gibi ölümle ilgili olaylardan korkarlar.

KİLO ALMA FOBİSİ (Obesophobia)

Bu fobi tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici olabilir.