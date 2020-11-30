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Teknoloji Şaşırtan keşif: Gizemli nesne bin 900 yıllık mumyanın içinden çıktı
Teknoloji

Şaşırtan keşif: Gizemli nesne bin 900 yıllık mumyanın içinden çıktı

Antik Mısır mumyalarına ilişkin yapılan arştırmada çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. ABD'li bilim insanları bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını inceledi. X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle taranan mumyanın karnında gizemli bir nesne bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:25:00 -
Şaşırtan keşif: Gizemli nesne bin 900 yıllık mumyanın içinden çıktı

ABD'li bilim insanları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak, mumyanın içindeki nesneleri tespit etti.

Bilim insanları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle (CT) taradı. İlk defa denen yöntem ile bilim insanları 1,900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi.

Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu saptandı.

Karnında gizemli nesne bulundu

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de duyurdu.

Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye isimlendirildi. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesinde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir "tılsım" olabileceğini ileri sürdü.

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