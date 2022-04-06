SAS timleri görevde! Karadeniz'de bir mayın paniği daha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, “Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.