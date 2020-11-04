  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sarp Gümrük Kapısı'nda 71 bin adet e-sigara tütünü ele geçirildi
Aktüel

Sarp Gümrük Kapısı'nda 71 bin adet e-sigara tütünü ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:00:30 -
Sarp Gümrük Kapısı'nda 71 bin adet e-sigara tütünü ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısı'nda 2 tırda 7 milyon 700 bin lira değerinde toplam 71 bin adet elektronik sigara (e-sigara) tütünü ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısına farklı zamanlarda giriş yapan iki tır riskli olarak değerlendirildi.

X-ray tarama cihazına sevk edilen ve dorselerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen tırlar dedektör köpeğiyle arandı.

Tırlardan birinin gizli bölmesinde 40 bin, diğerinde 31 bin adet e-sigara tütünü olduğu belirlendi.

Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değeri yaklaşık 7 milyon 700 bin lira olarak hesaplandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!
Gündem

Ayda'nın babası ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bende hüngür hüngür ağladım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgi..
Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay