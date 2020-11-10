Saros Körfezi'nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinden oluşan ekip, Saros Körfezi açıklarında kaybolan amatör balıkçılar Hasan Soydan ve Kemal Abay'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gece de çalışmalar vardiyalı olarak devam ediyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki aramaların yanı sıra su altını da radar ve su altı görüntüleme cihazıyla tarıyor.



Enez Limanı'nda ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Kaybolan kişilerin aileleri de sahildeki endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının gece-gündüz devam ettiğini belirtti.

Kaybolan kişiler bulunana kadar arama çalışmaların süreceğini ifade eden Göktaş, bunun için devletin tüm imkanlarının kullanıldığını söyledi.

İki gün önce sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmış, teknedekilerden Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmış, Uğur Soydan ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.