0553 313 94 23

Şarlatan Adnan Oktar iddianamesi! ‘Reklam yüzü yapacağız’ diye kandırmışlar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3908 sayfalık iddianamede, kadın ve kız çocuklarını “Reklam yüzü yapacağız” diyerek kandırdığı iddia edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:43
Şarlatan Adnan Oktar iddianamesi! ‘Reklam yüzü yapacağız’ diye kandırmışlar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3908 sayfalık iddianamede, örgütün kamuya açık alanlarda gördüğü dış görünüşleri ile dikkat çeken kadın ve kız çocuklarını “Reklam yüzü yapacağız” diyerek kandırdığı iddia edildi.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

Bora Yıldız ile Dolunay Tezin isimli örgüt mensuplarının yönettiği İntro Grup Reklam Tanıtım Danışmanlık Şirketinde tanıtım videolarının çekilen kızlar, Bora Yıldız ve diğer bazı üyelerinin yarattıkları zengin işadamı imajıyla tecavüz edilerek turnike sistemine dahil ediliyordu. Adnan Oktar, ‘Ledün İlmi’ (Allah’ın seçtiği kullarına bahşettiği sır) kavramını kullanarak istismar edilen kızların itiraz etmemesini sağlıyordu. Örgüt mensuplarının askerlik yapmamaları için, yurtdışındaki örgüt mensuplarına ait şirketlerde çalışmış gibi gösterildi. Dini istismar eden terör örgütlerinin liderleri tarafından, özellikle örgüt mensuplarının gözünde uhrevi bir imaj çizerek liderliklerini tartışmasız kabul ettirmek maksadıyla dini nitelik taşıyan yeni isimler aldıkları bilinmektedir. FETÖ’nün kendisini ‘hizmet hareketi’, Hizbullah terör örgütünün ‘mustazaflar cemiyeti” olarak tanıtması gibi, Adnan Oktar Suç Örgütü mensupları da kendilerini ‘arkadaş grubu’ olarak tanıtarak, ‘Bilim Araştırma Vakfı’ ismi altında, yasal görünüm kazanmayı amaçlamıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 08:43
  1. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ)
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
  4. iddianame
  5. Dolunay Tezin
  6. Bora Yıldız
  7. FETÖ
  8. İntro Grup Reklam Tanıtım Danışmanlık Şirketi
  9. İstismar
  10. Bilim Araştırma Vakfı
  11. Hizbullah
  12. Adnan Oktar
  13. a9 tv
  14. Kedicikler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
    1. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    2. Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa..
    3. (Özel) Bu kafe yüzüyor
    4. GSM bayiinde 2 kişiyi öldüren sanık:..
    5. İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 11..
    7. Şarlatan Adnan Oktar iddianamesi!..
    8. (Özel Haber) Beyoğlu’nda kaçak göçmen..
    9. İşte kapari bitkisinin sağlığa olan..
    10. Düzce'de heyelan nedeniyle bazı köy..
    11. Adana’ya şehit ateşi düştü
    12. İlk adım atıldı! Yeni sistemin..
    13. Düzce'de su baskını ve toprak kayması
    14. 18.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Beykoz'da hareketli dakikalar! Yakıp..
    16. Batman’da bunalıma giren adam intihara..
    17. Devlet Bahçeli'ye 2 yeni başdanışman!
    18. Zirvedeki krater gölleri büyülüyor
    19. Kara yollarında durum
    20. Düzce'de heyelandan mahsur kalanlar..
    21. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri..
    22. Aissati ile 2 yıllık sözleşme!
    23. S-400 teslimatında 15. uçak Mürted..
    24. Başkent’te ‘tırnakçılık’ yapan şahıs..
    25. Erbil’deki saldırının arkasında kim var?
    26. GÜNCELLEME 3 - Düzce'de su baskını ve..
    27. TSK’dan PKK’ya Irak’ta da darbe…..
    28. Ankara'da yeni hareketlilik! 15'inci..
    29. 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
    30. Trump'a bir şok daha! Hesapları alt..
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Türkiye Avrupa'ya resti çekti! Dördüncüsü de yola çıkıyor
    Türkiye Avrupa'ya resti çekti! Dördüncüsü de yola çıkıyor
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’