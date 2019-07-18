Şarlatan Adnan Oktar iddianamesi! ‘Reklam yüzü yapacağız’ diye kandırmışlar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne (AOSSÖ) yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 3908 sayfalık iddianamede, örgütün kamuya açık alanlarda gördüğü dış görünüşleri ile dikkat çeken kadın ve kız çocuklarını “Reklam yüzü yapacağız” diyerek kandırdığı iddia edildi.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

“Bora Yıldız ile Dolunay Tezin isimli örgüt mensuplarının yönettiği İntro Grup Reklam Tanıtım Danışmanlık Şirketinde tanıtım videolarının çekilen kızlar, Bora Yıldız ve diğer bazı üyelerinin yarattıkları zengin işadamı imajıyla tecavüz edilerek turnike sistemine dahil ediliyordu. Adnan Oktar, ‘Ledün İlmi’ (Allah’ın seçtiği kullarına bahşettiği sır) kavramını kullanarak istismar edilen kızların itiraz etmemesini sağlıyordu. Örgüt mensuplarının askerlik yapmamaları için, yurtdışındaki örgüt mensuplarına ait şirketlerde çalışmış gibi gösterildi. Dini istismar eden terör örgütlerinin liderleri tarafından, özellikle örgüt mensuplarının gözünde uhrevi bir imaj çizerek liderliklerini tartışmasız kabul ettirmek maksadıyla dini nitelik taşıyan yeni isimler aldıkları bilinmektedir. FETÖ’nün kendisini ‘hizmet hareketi’, Hizbullah terör örgütünün ‘mustazaflar cemiyeti” olarak tanıtması gibi, Adnan Oktar Suç Örgütü mensupları da kendilerini ‘arkadaş grubu’ olarak tanıtarak, ‘Bilim Araştırma Vakfı’ ismi altında, yasal görünüm kazanmayı amaçlamıştır.”