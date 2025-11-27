Sarıyer’de sokak ortasında saldırı! Kaçan saldırgan için alarma geçildi

  • İSTANBUL
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yolda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası saldırganın kaçtığı belirtildi. Güvenlik ekipleri, saldırganın izini sürmek için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Abidin Y. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Abidin Y, yere yığılırken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abidin Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Abidin Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

