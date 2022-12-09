Sarıyer'de kaza
İstanbul-Sarıyer'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-Sarıyer'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haydar Aliyev Caddesi'nde ilerleyen bir otomobil, karşı yönden gelen 34 NH 6831 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.