Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi
Sarımsak yemenin faydalarını bilmeyen kalmamıştır. Bu lezzeti, sıkıldığınız klasik kahvaltılarda, farklı bir şekilde deneyebilirsiniz. Yıllardır yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş sarımsaklı ekmek tarifini sizler için derledik. "Kahvaltıda ne yapsam?" diye düşünenler için enfes bir alternatif olacaktır. Bu tarifin kolay olmasının yanında, her evde bulunabilen malzemelerle yapılması da ayrı bir kolaylık! Peki ama sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmeğin üzerine ne sürülür? Sarımsaklı ekmek nasıl hazırlanır? Zeytinyağı veya tereyağı ile sarmısaklı ekmek yapılabilir mi? İşte merak edilen detaylar...
Baharatlı bir ekmek tarifinin bu denli lezzetli olacağını tahmin edemezsiniz. Sarımsaklı ekmeği mutlaka denemelisiniz. Pişirme süresini ve karışımını ayarladığınızda, dilediğiniz malzemelerle, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.
Malzemeler
- 1 ekmek
- 4 diş sarımsak
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 dal taze biberiye
- tuz, karabiber, pulbiber, kekik
Ekmekleri çok ince olmayacak şekilde kesin.
Sarımsağı rendeleyin (dilerseniz rondo veya havan da kullanabilirsiniz). Biberiyeyide küçük küçük olacak şekilde koparın. Üzerine önce toz baharatları ilave edin ve zeytinyağını dökün.
İyice karıştırın ve zeytinyağına, bütün baharatların tadını geçirin.
Karışımı ekmeğe sürün. (Dilerseniz bir parça tereyağı ekleyin ve kaşar peyniriyle pişirin. Daha lezzetli ve farklı bir lezzet elde edeceksiniz.)
200 derecelik fırında 5-10 dakika pişirin
Dilediğiniz gibi servis edin. Şimdiden afiyet olsun...