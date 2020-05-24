Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmek tarifi

Sarımsak yemenin faydalarını bilmeyen kalmamıştır. Bu lezzeti, sıkıldığınız klasik kahvaltılarda, farklı bir şekilde deneyebilirsiniz. Yıllardır yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş sarımsaklı ekmek tarifini sizler için derledik. "Kahvaltıda ne yapsam?" diye düşünenler için enfes bir alternatif olacaktır. Bu tarifin kolay olmasının yanında, her evde bulunabilen malzemelerle yapılması da ayrı bir kolaylık! Peki ama sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Kahvaltılık sarımsaklı ekmeğin üzerine ne sürülür? Sarımsaklı ekmek nasıl hazırlanır? Zeytinyağı veya tereyağı ile sarmısaklı ekmek yapılabilir mi? İşte merak edilen detaylar...