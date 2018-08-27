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Sarımsak ve sütü karıştırırsanız… Etkisine inanamayacaksınız

Sarımsak ve süt birçok hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor. Üstelik bu karışımı yapmak oldukça basit. İşte bu karışım için yapmanız gerekenler...

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:57
Sarımsak ve sütü karıştırırsanız… Etkisine inanamayacaksınız

MALZEMELER

500 ml süt

10 diş sarımsak kıyılmış

2-3 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Bir tencereye su ve süt koyun ve sarımsak ilave edin. Tencereyi ocağa alın. Isı orta olmalı, daha fazla olmamalı ve durmadan karıştırılmalıdır. Biraz bekletip ılık olan karışıma bal katın. Ve karışım ılık içinmelidir.

BU KARIŞIMIN FAYDALARI NELERDİR?

ASTIM

Her gün 3-4 diş sarımsak yemek astımı geçirmeye fayda sağlar.

KALP DAMAR SORUNLARI

Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bundan dolayı kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.

SARILIK

Sarımsak da bunu iyileştirmek ve toksin çıkarmak için harika. Sarımsak iyi enzimleri aktive eder ve karaciğeri iyi çalışır. Karaciğerimizin vücuda detoks yapması için sülfür ihtiyacı vardır ve sarımsak bumı içerir. Bu karaciğer için çok önemlidir ve yağlı karaciğer hastalığı için daha da iyi. Allicin, selenyum da içerir ve daha fazla safra oluşturarak karaciğerin yağları azaltılır. Allicin zararlı saldırılara karşı sarımsağın savunma mekanizmasıdır diyebiliriz. Bu karışımı 5 gün boyunca içerseniz, sarılık kaybolur.

EKLEM AĞRILARI

Bu karışımı her gün karıştırın ve böyle ağrıları veya iltihapları azaltın.

ÖKSÜRÜK

Öksürüğe karşı sarımsak, süt ve zerdeçal yapın. Sarımsak bakterileri öldürür ve hatta bal eklerseniz kronik öksürük sorunlarını yatıştımaya yardımcı olur.

SİNDİRİM

Sarımsak bir antiseptiktir ve bu da güçlü bağışıklık ve iyi sindirim demektir. Ayrıca lenf sistemi ve toksik temizliği için de mükemmeldir. Ayrıca, sarımsak ishal vakalarına da yardımcı olur.

SİYATİK

Sarımsak sütü, siyatik olarak da bilinen sinir ağrısını giderir. Zamanla, bu tedavi gelecekte kalıcı faydalar bırakacaktır.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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