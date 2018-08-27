Sarımsak ve sütü karıştırırsanız… Etkisine inanamayacaksınız
Sarımsak ve süt birçok hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor. Üstelik bu karışımı yapmak oldukça basit. İşte bu karışım için yapmanız gerekenler...27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:57
MALZEMELER
500 ml süt
10 diş sarımsak kıyılmış
2-3 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI
Bir tencereye su ve süt koyun ve sarımsak ilave edin. Tencereyi ocağa alın. Isı orta olmalı, daha fazla olmamalı ve durmadan karıştırılmalıdır. Biraz bekletip ılık olan karışıma bal katın. Ve karışım ılık içinmelidir.
BU KARIŞIMIN FAYDALARI NELERDİR?
ASTIM
Her gün 3-4 diş sarımsak yemek astımı geçirmeye fayda sağlar.
KALP DAMAR SORUNLARI
Bu içecek kötü LDL kolesterolü azaltır ve pıhtı oluşumunu durdurur, bundan dolayı kalp sağlığı çok daha iyi olur. Eğer bunu az yağlı ya da yağsız sütle yaparsanız, daha da etkili olacaktır.
SARILIK
Sarımsak da bunu iyileştirmek ve toksin çıkarmak için harika. Sarımsak iyi enzimleri aktive eder ve karaciğeri iyi çalışır. Karaciğerimizin vücuda detoks yapması için sülfür ihtiyacı vardır ve sarımsak bumı içerir. Bu karaciğer için çok önemlidir ve yağlı karaciğer hastalığı için daha da iyi. Allicin, selenyum da içerir ve daha fazla safra oluşturarak karaciğerin yağları azaltılır. Allicin zararlı saldırılara karşı sarımsağın savunma mekanizmasıdır diyebiliriz. Bu karışımı 5 gün boyunca içerseniz, sarılık kaybolur.
EKLEM AĞRILARI
Bu karışımı her gün karıştırın ve böyle ağrıları veya iltihapları azaltın.
ÖKSÜRÜK
Öksürüğe karşı sarımsak, süt ve zerdeçal yapın. Sarımsak bakterileri öldürür ve hatta bal eklerseniz kronik öksürük sorunlarını yatıştımaya yardımcı olur.
SİNDİRİM
Sarımsak bir antiseptiktir ve bu da güçlü bağışıklık ve iyi sindirim demektir. Ayrıca lenf sistemi ve toksik temizliği için de mükemmeldir. Ayrıca, sarımsak ishal vakalarına da yardımcı olur.
SİYATİK
Sarımsak sütü, siyatik olarak da bilinen sinir ağrısını giderir. Zamanla, bu tedavi gelecekte kalıcı faydalar bırakacaktır.
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