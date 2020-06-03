  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:18:06 -
Sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu

Sarımsağın kilosu 100 lira oldu, fiyatı gören vatandaş şaşkına dönüyor. Görenler gözlerine inanmasa da kilogram yerine gram gram satışı yapılıyor.


Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsak 100 lira olmasına rağmen yine de rağbet görüyor.


Bursa’nın İnegöl İlçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatı duyuncu şok oluyor.


Sarımsak satan Semih Şeker konuyla ilgili şunları söyledi. "Yerli sarımsak satıyoruz. Geçen seneden kalan ürün ve çok az kaldı. Sadece iki kişide kaldı. Onlar da kendilerini kasıyor. Üzerine 5 lira koyup satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor"


Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker, "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Onlar yemeklerinde genelikle soğan yerine sarımsak kullanıyor. Kendileri de söylüyor, böylelikle hastalıktan korunuyorlar. Adamları takdir etmek lazım. Biz "kokuyor" diye yemeklerimize katmıyoruz. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. İlerleyen günlerde bunun fiyatı daha da düşer. Bunu isteyen de var ama eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı