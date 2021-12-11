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Kadın - Aile Sarı leblebinin faydaları nelerdir? Evde nasıl kavrulur?
Kadın - Aile

Sarı leblebinin faydaları nelerdir? Evde nasıl kavrulur?

Besin değeri son derece yüksek olan leblebi, vücudun ihtiyaç duyduğu bazı vitamin ve mineralleri karşılar.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:35:00 -
Sarı leblebinin faydaları nelerdir? Evde nasıl kavrulur?

Sarı leblebinin içerdiği zengin mineraller sağlığımız açısından çok faydalıdır. Uzmanlar düzenli olarak sarı leblebi tüketilmesini önermekte ve birçok hastalığa iyi geldiğini söylemektedir.

Sarı leblebinin faydaları

  • Saç ve cilt sağlığına olumlu anlamda katkı sağlamaktadır.
  • Böbrek taşları oluşumunun önüne geçmektedir.
  • Sarılık hastalığı gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olan sarı leblebi, hastalıklara neden olan unsurları ortadan kaldırmaktadır.

    Midesinde yanma ve gaz hissedenler, rahatsızlıklarının geçmesi için sarı leblebi tüketmelidir.
  • Özellikle kadınların yaşadığı kansızlık problemine de iyi gelen sarı leblebi, mükemmel bir demir deposudur.

Leblebi evde nasıl kavrulur?

Bir fırın tepsisinin içerisine nohutlarınızı aktarın. Tuz, karabiber, sarımsak tozu, limon kabuğu ya da tercihinize göre farklı malzemelerle tatlandırın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca kavurun. Her 5 dakikada fırının kapağını açarak bir spatula yardımıyla karıştırın.

Beyaz leblebi sarı leblebiye göre biraz daha küçük ve kesinlikle daha az yağlıdır. Beyaz leblebi üretiminde kullanılan nohut turu, sarı leblebiden farklıdır. Bu nedenle kavrulma işlemi sırasında leblebinin kabuğu beyazlaşır. Bu Şekilde beyaz leblebi elde edilebilir.

Beyaz leblebinin faydaları

  • Diyet listelerinin ilk sıralarında yer alan beyaz leblebi, kısa sürede kilo vermeye yardımcı olmaktadır.
  • Kadın hastalıklarının önlenmesi için leblebi tüketimi tavsiye edilmektedir.
  • Bol miktarda folik asit içeren beyaz leblebi, anne sütünün beslenmesini sağlamaktadır.
  • Midedeki asit oranını dengeler
  • Mide ekşimesi ve yanmasına iyi gelmektedir.
  • Kemik sisteminin gelişimini sağlar.

 

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