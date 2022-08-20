Sare Davutoğlu anlattı! Aziz Sancar'ı ölümden bakın kim kurtarmış

Cumartesi günü bir SMA hastası için Bursa’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eşi Dr. Sare Davutoğlu dikkat çeken bir hikaye anlattı.

Yerel, Enbursa gazetesinden Yüksel Baysal’ın aktardığı anıda Sare Davutoğlu’nun amcasının, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın çocukken hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Yazıda Sare Davutoğlu’nun ağzından aktarılan hikaye şöyle:

“Sorunuz öncelikle bana sevgili babamı hatırlattı. Şubat ayında kendisini kaybettik. Değerli Profesör Aziz Sancar, bu toprakların insanı Mardin’imizden. Görev yıllarımda babamla sık sık konuşurduk. Bir gün yine sohbet ederken Aziz Sancar’ın kızı ve eşiyle birlikte geleceğini, Çankaya’da kahvaltı yapacağımızı söyledim. Amcam uzun yıllar Mardin’de genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştı. Mardin’i çok severdi. Aynı yıllar Aziz Sancar’ın çocukluk dönemine tekabül ediyor. Babamın ricası oldu, ‘Lütfen bir sorar mısın, amcanı hatırlıyor mu?’

Aslında sormaya biraz çekindim ama babamı da kıramadım. O yüzden bir araya geldiğimizde bu soruyu Aziz Sancar’a sordum. Nobel kazanmak tabii ki herkesin harcı değil. Önemli bir değerimiz. O kadar zeki bir insan ki hemen hatırladı. ‘O benim hayatımı kurtardı’ dedi. ‘Penisilin yeni çıkmıştı. Alerji riskinden dolayı herkes kullanmaya cesaret edemiyordu. Biz o yıllarda ablamı zatürre nedeniyle kaybetmiştik. Amcanız penisilini kullanarak benim hayatımı kurtardı.’

Rahmetli amcamın oğlu ve gelini de profesör. Hemen onları telefonla aradık. Onlara; ‘Amcamı tanıyan biri var burada, sizinle tanışmak istiyor.’ dedim. Onlar da hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldular. O günden sonra da değerli hocamız Profesör Aziz Sancar, Türkiye’ye her geldiğinde mutlaka görüşürüz.”