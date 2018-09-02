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Şarbona yakalanan vatandaş konuştu: Eti yemedim, temas ettim

istanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatan vatandaşlardan biri olan Onur Ayan, kurban etini yemediğini ama temas ettiğini söyledi.

02 Eylül 2018 Pazar 13:05
Şarbona yakalanan vatandaş konuştu: Eti yemedim, temas ettim

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit'e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran 27 yaşındaki Onur Ayan iş yeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, "Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında" dedi.

Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:05
  1. İstanbul
  2. Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi
  3. Şarbon virüsü
  4. Şarbon
  5. Şarbon paniği
  6. Şarbona yakalanan vatandaş konuştu
  7. şok ifade

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