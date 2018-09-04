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Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz şarbon hastalığı nedir? Bu hastalık hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?

04 Eylül 2018 Salı 21:22
Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?

Bacillus anthracis adlı bakteriyle ortaya çıkan şarbon, sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanlarda görülen ve insanlara da bulaşabilen ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır. Hayvanlarda sindirim, solunum ya da derideki çizik, sıyrık ve yaralar yoluyla mikrobun vücuda girmesi sonucu meydana gelen  şarbon hastalığı, meradan elde edilen otla da bulaşabiliyor. Böyle bir durumda acilen önlem gerekiyor.

ŞARBON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, şarbon hastalığından yaşanabilecek bir telef durumunda hayvanın vücut deliklerinden kanlı akıntının görüleceği vurgulanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan bilgilere göre, hem hayvanlarda hem de insanlarda görülen şarbonun belirtileri hastalığın çeşitlerine göre farklılık gösteriyor. İnsanda etkili olan şarbon (antraks) üç ana klinik tablo oluşturmaktadır:

1. DERİ ŞARBONU

Antraks sporlarının deri ile etkileşmesiyle oluşur. Kuluçka süresi 1-12 gündür. Belirtileri vücuda giriş noktalarında oluşan ağrı, sızı ve kabartılardır.

2. AKCİĞER ŞARBONU

Sporların solunum yolu ile alınması ile oluşur. Kuluçka süresi 3-5 gündür. Belirtiler ateş, bitkinlik, yorgunluk, soluk alıp vermede güçlük gibi soğuk algınlığı belirtilerine benzer belirtilerdir. Hastalığın ilerleyen evrelerinde hasta komaya girerek ölür.

3. BAĞIRSAK ŞARBONU

Sporların yutulması ile meydana gelir. Kuluçka süresi 1-7 gündür. Belirtileri mide bulantısı, iştah kaybı, karın ağrısı, kusma ve kanlı ishaldir.

Hastalığın akciğer veya sindirim sistemi yolu ile bulaşabilmesi için en az 10 bin bakteri sporunun solunması veya yutulması gerekmektedir. Hastalık maruziyetten hemen sonra uygun antibiyotiklerle yapılacak bir tedaviyle önlenebilir. Şarbon hastalığı bireyden bireye bulaşmaz.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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