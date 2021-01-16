Saray pilavı nasıl yapılır?
Saray pilavı tarifi | 'Bugün ne pişersem?' sorusuna bir cevap arıyorsanız mutlaka saray pilavını denemelisiniz. Peki, saray pilavı nasıl yapılır? | Saray pilavı gerekli malzemeler | Denenmiş saray pilavı tarifi
Ana yemeğin yanına ne hazırlasam diye düşünüyorsanız; saray pilavını mutlaka denemelisiniz. Peki, saray pilavı nasıl yapılıyor?
Saray pilavı tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı badem içi
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 2 yemek kaşığı antep fıstığı
- 1 kase kestane
- 2 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
Saray pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle pirinci ayıklayın yarım saat suda bekletin.
Bir tencereye yağı koyun.
Çam fıstığı ve bademleri kavurun.
Fıstıkların rengi değişince süzdüğünüz pirinç, antep fıstığı, kestane, kuş üzümü, tuz ve baharatları ekleyip kavurun.
Ardından sıcak suyu tencereye ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kısın.
Pilav suyunu çekince altını kapatın.
Kapağın arasına peçete serin.
Pilavı 15-20 dakika demlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.