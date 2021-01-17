  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şarampole yuvarlanan pikaptaki 6 kişi yaralandı
Gündem

Şarampole yuvarlanan pikaptaki 6 kişi yaralandı

Düzce'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 02:08:00 -
Şarampole yuvarlanan pikaptaki 6 kişi yaralandı

Ümit Can idaresindeki 54 ANN 999 plakalı pikap, Düzce Beyköy beldesi Uğur köyü yolunda yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Sürücü Can, pikapta bulunan Handan Aktürk, Derin Can, Cansu Usta ile çocuklar Berrak ve Yaprak Aktürk yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce ve Beyköy itfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Berrak ve Yaprak Aktürk ile sürücü Ümit Can, Derin Can, Cansu Usta'yı ambulanslara aldı.

Yaralılardan Handan Aktürk ise itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince sedyeye konarak iple yukarıya çekildi. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...
Dünya

İki ülke arasında gerilim: Savaş istemiyoruz ama...

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, "Güvenlik ve Savunma Konseyi, Addis Ababa ile savaşa onay vermedi. Etiyopya ile sav..
Yunan diplomattan bomba itiraf: Türkiye'nin hamlesi dengeleri altüst etti
Gündem

Yunan diplomattan bomba itiraf: Türkiye'nin hamlesi dengeleri altüst etti

Türkiye'nin bölgesel bir süper güç olarak karşılarına çıktığını belirten Yunan diplomat Loannis Flevaris, Doğu Akdeniz'de jeopolitik veriler..
2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvurusu 2021
Eğitim

2021 DGS ne zaman yapılacak? DGS başvurusu 2021

DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı 2021’e hazırlanan adaylar sınav tarihini merak ediyor. Önlisans programının ardından lisans programına yerl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay