Şara, Muhammed bin Zayed ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen Levant 24’ün aktardığına göre görüşmede ikili ilişkiler ve ekonomi, yatırım ile kalkınma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Tarafların ayrıca Orta Doğu’daki son bölgesel gelişmeler ve bunların bölgesel ile uluslararası güvenliğe etkileri konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelere yönelik devam eden diplomatik çabaların da değerlendirildiği kaydedildi.

BAE, son dönemde Suriye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri yeniden geliştiren bölgesel aktörler arasında yer alıyor.

BAE ile Suriye arasındaki ilişkiler, Beşar Esed'in devrilmesinin ardından yeni dönemde hızla gelişmeye başladı. Abu Dabi yönetimi, yeni Suriye yönetimiyle diplomatik temaslarını artırırken, ekonomi, yatırım, enerji ve yeniden imar alanlarında iş birliği mesajları verdi.

BAE’nin, Suriye’nin bölgesel sisteme yeniden entegrasyonunu destekleyen ülkeler arasında öne çıktığı değerlendirilirken, iki taraf arasındaki yakınlaşmanın Körfez ülkeleri ile Şam arasındaki ilişkilerde daha geniş bir normalleşme sürecinin parçası olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynak: Mepa News