Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

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Amerika, AB, Alman Vakıfları, Soros ve kökü dışarıda yapıların fonladığı, Türkiye’de ise başını CHP ve HDP’nin çektiği zillet paydaşları ile karanlık odaların açıktan destek verdiği sapkın homolar, Müslümanların başına bela olmaya devam ediyor. Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan LGBTİ’liler onursuzluklarını sözde ‘onur yürüyüşü’ adı altında meşrulaştırmaya çalışırken, milletin emrinde olması gereken savcıların, sapkınların ekmeğine yağ sürecek bir skandala imza attığı ortaya çıktı.

Başsavcılıktan işgüzarlık

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, sapkın homoların geçtiğimiz yıl kentte gerçekleştirmeyi planladıkları rezil yürüyüşe karşı çıkan Gaziantep Memur-Sen ile Eğitim Bir-Sen Şubesi, Gaziantep Ülkü Ocakları Derneği, Köklü Değişim Gaziantep Temsilciliği ve Akyol Kitabevi yetkilileri hakkında soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Eski Gaziantep il Valisi Davut Gül’ün “İzin verilmesi mümkün değildir” diyerek karşı çıktığı eşcinselliğin normalleştirilmesine yönelik yürüyüşte sakınca görmeyen başsavcılığın, “Skandal etkinliğin engellenmesinin TCK ve uluslararası sözleşmelerin ihlali olduğu” sonucuna vardığı belirtildi. AntepQueer adlı sapkın oluşumun şikâyetini değerlendiren Genel Soruşturma Bürosu’nun, etkinliği eleştiren STK temsilcilerine ifadeye çağrı yazısı gönderdiği belirlendi.

Kimse masum gösteremez

Soruşturmayı Köklü Değişim Gaziantep Temsilciliği adına gazetemize değerlendiren Zeynel Akdemir, şunları söyledi: “Son yıllarda LGBT’li sapkınların Türkiye’nin farklı illerinde hayâsızlıklarını yaptıkları yürüyüş ve etkinliklerle normalleştirmeye çalışmaları herkesin malumu. Halkı Müslüman olan coğrafyayı ecdadımız, kâfirlerin postallarına çiğnetmemişken şimdilerde ise aynı kâfirlerin farklı oyun ve desiselerle LGBT ahlaksızlığını bu topraklarda işgal aracı haline dönüştürdüklerinin de farkındayız. Müslüman halkın ölüm kalım meselesi olarak gördüğü inancını, değerlerini, çiğnemeye çalışan bu azgın azınlığın ‘insan hakları, özgürlük, bireysel tercih’ şeklindeki hiçbir ifade ve cümleleri onları masum göstermez. Bu azgın ve sapkın güruhu, toplumun başına bela eden bugünkü düzenler adeta köpekleri serbest bırakıp, taşları ise bağlamış vaziyettedir. Aileyi, nesli, toplumu yıkmaya dönük bu ithal yaklaşımlara ne alışır, ne de sabrederiz.”

Sapkına karşı çıkmak suç mu?

Gaziantep’teki İslami STK’lar ve duyarlı Müslümanlar, 26 Haziran 2022 tarihinde Yeşil Su Meydanı’nda yapılması planlanan LGBTİ sapkınlığını meşrulaştırmaya yönelik sözde ‘onur yürüyüşüne’ karşı toplanarak, tekbirler eşliğinde sapkınlığa ‘dur’ demişlerdi. Halkının yüzde 99’unun Müslüman olduğu bir ülkede, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığa yönelik demokratik bir eylemin suç olarak görülmesi maşeri vicdanları yaraladı.

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