Şaphane’de kiraz üreticisinin son yağışlardan zararı yaklaşık 2 bin 500 ton

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde kirazların hasat zamanı aşırı yağışların olmasından dolayı maddi karşılığı 2 milyon lira civarında ilçedeki çiftçilerin zararı olduğu bildirildi.

İstanbul ve Ankara’dan ilçeye her yıl kiraz almak için gelen yerel market temsilcileri bu yıl beklenen verimi alamadıklarını ve geçen yıllarda aldıkları mahsülün yarısını alabileceklerini açıkladılar. Yanlarında getirdikleri personelle kirazın iyi ve kötüsünü ayıkladıklarını ve kirazı bu yıl kalitesine göre kilogram fiyatı olarak 3 ile 5 lira arasında aldıklarını açıkladılar. Aşırı yağmur ve dolu yağışı nedeniyle kirazların bir çoğunun dalında çürüdüğünü, gelen kirazların ise bir çoğunun dolu ve yağmurdan dolayı çizilmiş ve parasal değeri olmadığını belirttiler. Ege bölgesinin en büyük kiraz depolarından olan Şaphane ilçesinde yaşanan bu durumun çiftçileri mağdur ettiğini ve geçen yıllara göre yaklaşık zararın ilçede 2 buçuk milyon lira olduğunu açıkladılar.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, yaptığı açıklamada, ’’Kiraz sezonumuzu açtık,alıcılarımız geldiler. Bu sene don dolayısıyla ve kirazın tam olgunlaştığı zaman aşırı yağışlardan dolayı, kirazlarımızda çatlamalar meydana geldi. Biraz kalitesinde düşüklük yaptı. Verim de geçen yıla göre biraz daha zayıf. Geçen yıl çevremizle birlikte 7 bin ton kiraz üretirken bu yıl 4 bin 500 ton civarında verim bekliyoruz’’ diye konuştu.