  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şaphane’de ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından kavşak ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

2020-04-27 12:05:16 -
Şaphane’de ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından kavşak ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ile birlikte arkadaşlarımızla ilçemiz 2. Etap Toki Kavşağı ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. İlçemizin daha yeşil olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı