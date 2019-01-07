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Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. İstasyon Caddesi'nden Kuvai Milliye Caddesi'ne manevra yapan Mehtap Özbek idaresindeki 34 ER 4554 plakalı otomobil ile  Adapazarı istikametine giden Cemal Doğukan Tanıl idaresindeki 34 PP 9880 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Özbek aracında sıkıştı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sapanca İtfaiye Grup Amirliği kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
  1. Sakarya
  2. Sapanca
  3. trafik kazası

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