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Aktüel Sapanca Gölü'nde tekne yangını
Aktüel

Sapanca Gölü'nde tekne yangını

İçindeki 4 kişinin teknelerle kıyıya çıkarıldığı yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 21:14:23 -
Sapanca Gölü'nde tekne yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Sapanca Gölü'nde bir teknede çıkan yangın söndürüldü.

Eşme Mahallesi'ndeki Sapanca Gölü'nde 4 kişinin bulunduğu teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknedekiler can yelekleriyle göle atladı. Kısa sürede yayılan alevler, teknenin tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların tekneleriyle kıyıya getirilen 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Teknenin sulara gömüldüğü yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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